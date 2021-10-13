كاراتيه الأهلي يشارك في بطولة الدوري «كوميتيه» على صالة استاد طنطا

يشارك لاعبو الكاراتيه «كوميتيه» بالنادي الأهلي، في منافسات بطولة الدوري الممتاز للناشئين والناشئات والشباب والشابات، الذي سيقام على الصالة المغطاة باستاد مدينة طنطا بدءًا من غد الخميس وحتى 17 أكتوبر الجاري.

وكانت فرق الكاراتيه بالنادي قد استعدت بشكل قوي خلال الفترة الماضية، حيث يسعى الأهلي لمواصلة التتويج بالألقاب، والمحافظة على لقب بطولة الجمهورية، الذي توج به في الموسم الماضي.

ويشارك الأهلي في البطولة بـ40 لاعبًا في مختلف منافسات البطولة على مستوى «ناشئين - ناشئات» و«الشباب والشابات»، كما يشارك في البطولة 45 ناديًا من مختلف أنحاء الجمهورية، وعلى رأسها الزهور والزمالك والشمس وسموحة والمؤسسة العسكرية بالإسكندرية والغردقة.

وكانت فرق كاراتيه الأهلي قد حققت نتائج مميزة، خلال بطولة الجمهورية، التي أقيمت مؤخرًا على صالة استاد جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

ويقود جهاز «كاراتيه الأهلي»، مراد عاصم رئيسًا، ومحمد حسن عصمت مديرًا للجهاز، وطارق رجب مديرًا فنيًّا لمنافسات «الكاتا»، وأشرف صالح مديرًا فنيًّا لـ«الكوميتيه».

ويتولى قطاع ناشئي كاراتيه الأهلي كل من: حاتم يوسف مديرًا لقطاع الناشئين «كوميتيه»، ومحمد فاروق مدير قطاع الناشئات «كوميتيه»، وجمال خليل عبد العال مديرًا لقطاع الناشئين «كاتا»، وعلي صبري عبد العزيز مديرًا لقطاع الناشئات «كاتا».

فيما يضم الجهاز الإداري عبد الناصر عبد الكريم مديرًا إداريًّا، وأحمد محمد السيد، وإسلام الجابري وأنور حسن عبده إداريين.