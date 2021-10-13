تونس ترفع القيود الصحية عن الوافدين الملقحين ضد كورونا

أعلنت السلطات في تونس اليوم الأربعاء عن رفع القيود الصحية عن الوافدين الذين استكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مع تقديمهم لشهادات تثبت ذلك.



وبجانب الوافدين الذين استكملوا التطعيم منذ 14 يوما قبل دخولهم البلاد لن يخضع الأطفال من سن أقل من 12 عام للحجر الصحي الاجباري وكذلك الأمر للقاصرين غير المصحوبين أو المصحوبين بأشخاص ملقحين.



وأوضحت وزارة الصحة في أخر تحديث للإجراءات الصحية اليوم إن الوافدين الذين لم يتلقوا الجرعات المضادة لكوفيد 19 أو لم يستكملوا التطعيم سيكونون مجبرين على تقديم تحاليل نتيجتها سلبية لا تتعدى 72 ساعة من ساعة التسجيل للسفر.



وهؤلاء سيكونون مجبرين على الخضوع للحجر الصحي لمدة اسبوع عند وصولهم تونس.



وأفادت الوزارة بأن السياح الوافدين في رحلات غير منتظمة والخاضعين لإقامات مؤطرة في النزل، ليسوا معنيين بالحجر الصحي لكنهم سيخضعون إلى البروتوكولات الصحية التي تضبطها وزارة السياحة.



وانحسرت الموجة الوبائية إلى أدنى مستوياتها في تونس بعد أن بلغت ذروتها في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين ما تسببت في أعداد قياسية من الوفيات والمصابين واكتظاظ شديد في المستشفيات.



ووفق أخر تحديث لوزارة الصحة لأول أمس الاثنين، أصيب 230 شخصا بفيروس كورونا مع نسبة تحاليل ايجابية بـ08ر4 بالمئة فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.