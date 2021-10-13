ارتفاع معدل البطالة في كوريا الجنوبية خلال سبتمبر الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل البطالة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقد ارتفع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 3% خلال سبتمبر الماضي، بعدما بلغ 2.8% في أغسطس الماضي.

وبلغ معدل البطالة خلال نفس الشهر من العام الماضي 4%.

وارتفع معدل البطالة بدون حساب المتغيرات الموسمية إلى 2.7% في سبتمبر الماضي بعدما بلغ 2.6% في أغسطس الماضي.

وارتفع عدد العاطلين إلى 756 مليون عاطل في سبتمبر، بعدما بلغ 744 مليون شخص في أغسطس الماضي.

وارتفع عدد العاملين بواقع 671 ألف شخص على أساس سنوي، ليصل الإجمالي إلى 27.683 مليون خلال شهر سبتمبر الماضي.