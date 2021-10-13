قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك تفهمًا للموقف المصري بشان ملف سد النهضة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره المجري، أن مصر ليست ضد التنمية لأي دولة شقيقة وحق توليد الكهرباء.



وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي طالب بصياغة إطار قانوني ملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث، قائلًا إنها نقطة واضحة يتفهمها الجميع.



وأشار إلى أن كل العوامل التي تجمع دول حوض النيل تدعو للتنمية والتنسيق وليس التنازع وخلق المشكلات، موضحًا أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن يدعو إلى سرعة الرجوع للمفاوضات خلال مدة زمنية محددة؛ تحقيقا لمصالح الجميع.



ولفت متحدث الرئاسة، إلى أن صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن دليل على اهتمام كبير من المجتمع الدولي وتفهمه لموقف مصر، والقضية الحساسة لملف سد النهضة.