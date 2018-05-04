الولايات المتحدة تؤكد دعمها للحوار والتعاون بين الكوريتين

أكدت الولايات المتحدة أهمية دور تحالفها مع كوريا الجنوبية كمحور للسلام والرخاء والأمن في شمال شرق آسيا وفي أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقالت إيميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إن هذا جاء خلال لقاء جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي مع نظيره الكوري الجنوبي سوه هون في واشنطن.

وأوضحت المتحدثة أن المسئولين عقدا مباحثات مفصلة بشأن الموقف الأمني الراهن في المنطقة وشددا على ضرورة أن تتوقف كوريا الشمالية عن إجراءات تصعيد الموقف وأن واشنطن تدعم الحوار والتعاون بين شطري شبه الجزيرة الكورية.