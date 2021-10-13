 منتدى دولي في السويد لمناقشة الهولوكوست والتصدي لمعاداة السامية - بوابة الشروق
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منتدى دولي في السويد لمناقشة الهولوكوست والتصدي لمعاداة السامية

معاداة السامية
معاداة السامية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 6:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 6:09 ص

 من المقرر أن يناقش منتدى دولي في مدينة مالمو جنوب السويد اليوم الأربعاء ذكرى الهولوكوست والتصدي لمعاداة السامية.

وبدعوة من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، يعتزم ممثلو الحكومات والمنظمات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني من أكثر من 40 دولة مناقشة كيفية الإبقاء على ذكرى قتل النازيين لحوالي 6 ملايين يهودي وهم على قيد الحياة، وكيف يمكن التصدي للعداء تجاه اليهود بشكل أفضل.

ويعتزم المنتدى، من بين أمور أخرى، التصدي لمعاداة السامية والعنصرية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح لوفين في رسالة فيديو بشكل مسبق: "لا مكان لمعاداة السامية في مجتمعنا".

وفي نهاية المنتدى من المقرر عقد مؤتمر صحفى مع لوفين والناجية من الهولوكوست دينا راجس ورئيس المؤتمر اليهودي العالمى رونالد إس لودر في حوالي الساعة 1730 بالتوقيت المحلي (1530 بتوقيت جرينتش).

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