المفوضية الأوروبية تطلق حملة لتعزيز كفاءة إعلام أطفال المدارس ومواجهة المعلومات الكاذبة

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تطلق المفوضية الأوروبية حملة لتعزيز كفاءة إعلام أطفال المدارس، بهدف مواجهة مخاطر انتشار المعلومات الكاذبة على شبكة الإنترنت.

وأعلنت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن المبادرة تهدف إلى إعداد المدرسين والأطفال وآبائهم لتحديات مجتمع الإعلام الرقمي.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الابتكار و البحث والثقافة والتعليم ماريا جابريل "في الوقت الحالي، التفكير النقدي وتقييم نوعية المعلومات التي نصل إليها على الإنترنت تعد كفاءة حاسمة مثل القراءة والكتابة".

وتحت شعار "فكر قبل أن تنقر"، يجب على القاصرين في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 90 مليون شخص تقريبا أن يتعلموا المعرفة والمهارات ليتمكنوا من تصفح الإنترنت بثقة وأمان.

والهدف هو تقديم المهارات الرقمية الأساسية لنحو 80% من كل مواطني الاتحاد الأوروبي بحلول 2030. وحاليا تصل هذه النسبة إلى 56%.