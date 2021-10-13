التحضير لبطولة أستراليا يبعد موراي عن كأس دايفز للتنس

قال لاعب التنس البريطاني أندي موراي، إنه لا ينوي المشاركة في بطولة كأس دايفز الشهر المقبل، وذلك عقب خروجه من بطولة إنديانا ويلز، مشيرا إلى أنه لا يستحق الانضمام للفريق بأي حال من الأحوال.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المصنف الأول عالميا سابقا، خرج من منافسات إنديانا ويلز في كاليفورنيا، على يد الألماني أليكساندر زفيريف المصنف الرابع.

وجاءت الهزيمة لتختتم شهرين من العمل القوي والجاد للاعب البالغ من العمر 34 عاما، حيث شارك في بطولات بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يبدو أنه سيخاطر بالمشاركة مع فريقه في بطولة كأس دايفز.

كان موراي قد خضع لجراحة استبدال مفصل الفخذ بعد إصابته بكدمات في الحوض في نسخة عام 2019 في كأس دايفز، الأمر الذي أثر على مستواه في عام 2020.

ويرغب موراي في الحصول على قسط كاف من الراحة و قضاء وقت مع عائلته بحلول نهاية الشهر المقبل، قبل المغادرة إلى أستراليا لبدء مشوار البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" في يناير المقبل.

وقال موراي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لقد أعطيت الكثير لكأس دايفز، وأحيانا كان ذلك على حساب لياقتي الجسدية".

وأضاف: "لقد حدث الشيء ذاته في أخر مرة شاركت فيها بكأس دايفز في نهاية عام 2019، أعلم أنه بعد ذلك كان هناك فيروس كورونا المستجد، لكنني عانيت من الإصابة حتى سبتمبر من العام التالي".

وتابع: "كما أنني أشعر بأنني لا استحق اللعب في هذا الفريق، بالطبع الأمر متروك للقائد ليون سميث، لكنني لست متأكدا من استحقاقي للعب".

وأوضح موراي: "كاميرون نوري ودان إيفانز كان لديهما عام رائع، كما أن ليام برودي اقترب من دخول تصنيف أفضل 100 لاعب، ولدينا فريق زوجي قوي للغاية أيضا".

وقال: "في الوقت الحالي، لا أخطط للعب في كأس دايفز، ومع ضيق الوقت بين نهايتها وبين المغادرة إلى أستراليا، ومع الجدول الزمني المزدحم حتى نهاية العام، سأحصل على قسط من الراحة وأمنح جسدي فرصة للتعافي".