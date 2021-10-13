مدرب الإسماعيلي: نتمنى مواجهة الأهلي في ملعبنا  

يتمنى الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة طلعت يوسف، لأداء مباراة الأهلي، في الجولة الأولى من الدوري في ستاد الإسماعيلية.

قال محمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي "أتمنى أن نواجه الأهلي في ملعبنا، ونلعب ضده في القاهرة، هذا هو الطبيعي في العالم".

أضاف عبر إذاعة أون سبورت اليوم الأربعاء "من غير المقبول أن نلعب في ملاعب لا يذهب إليها الأهلي والزمالك، لابد من إرساء العدل بين جميع الأندية".

وبشأن مواجهة الأهلي والزمالك في أول أربع جولات من المسابقة، رد مدرب الإسماعيلي "القرعة طبيعية، وكل المباريات قوية، كل الفرق دعمت نفسها بمبالغ كبيرة".

وأشار مدرب الإسماعيلي "في الجولات الأولى، لا تتضح معالم قوة الفرق، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباريات الأولى من الدوري".

يذكر أن الأهلي والإسماعيلي التقيا الموسم الماضي على ملعب برج العرب والإسكندرية.