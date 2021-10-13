تحرير 8 مخالفات متنوعة خلال حملة للرقابة على الأسواق بمدينة المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مفاجئة للرقابة على الأسواق، برئاسة د رجب قياتي، تمكنت من تحرير ٨ مخالفات متنوعة خلال حملة للرقابة على الأسواق بمدينة المنيا.



ويرافق الحملة هاني إبراهيم من التفتيش الإداري، وأحمد عبد العزيز من تموين بندر، وطه الفلاح من حماية المستهلك، وأحمد حمدي من الإدارة البيطرية، وصلاح عامر من الإدارة الصحية.



وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوعة ما بين: 34 أنبوبة غاز حجم صغير منزلي مدعم وزن 12.5 ك بغرض بيعها في السوق السوداء، و3 شهادات صحية، ومحضر نظافة، و3 أحراز، الأول 3.5 ك كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمب + 1 ك دهون غير صالحة، الثاني 1 ك كفتة + 750 جرام برجر بدون بيانات، الثالث 3 ك لحم بقري ذبح خارج السلخانة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



ومن جانبه، أكد اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسواق، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.