فولوكوبتر الألمانية تسمح بتحليق طائرة بدون طيار متطورة ذاتيا في أماكن عامة للمرة الأولى

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سمحت شركة فولوكوبتر الألمانية لصناعة "التاكسي الطائر"، لطائرة بدون طيار متطورة ذاتيا وقوية التحمل بالطيران في الأماكن العامة للمرة الأولى يوم الثلاثاء في هامبورج.

وجرت الرحلة التجريبية، التي استغرقت حوالي ثلاث دقائق، في منطقة الميناء في المدينة الساحلية الواقعة في شمال البلاد على هامش مؤتمر التنقل "آي تي إس"، وهو حدث دولي للنقل الرقمي.

وتريد فولوكوبتر إنتاج مثل هذه الطائرات بدون طيار كجزء من سلسلة الخدمات اللوجيستية جنبا إلى جنب مع عملاق الخدمات اللوجيستية الألمانية "دي بي شينكر".

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة فولوكوبتر، فلوريان رويتر في الرحلة التجريبية دليلا على مكانة شركته الرائدة في مجال التنقل الجوي في المناطق الحضرية.

وقال إن طائرة الشحن بدون طيار ستجعل العمليات اللوجيستية "أكثر قوة وكفاءة واستدامة".

يشار إلى أن الطائرة "فولودرون"، المجهزة ب 18 دوارا، هي طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة الكهربائية ومصممة لحمل ما يصل إلى 200 كيلوجرام ولها مدى يصل إلى 40 كيلومترا.

ويبلغ قطر الطائرة 15ر9 متر ، ويبلغ ارتفاعها 15ر2 متر، ويبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع 600 كيلوجرام.