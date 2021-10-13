علق كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، على فوز منتخب بلاده أمام ضيفه لوكسمبورج 5 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكتب رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "انتصار آخر، خطوة أخرى نحو هدفنا، ليلة تاريخية أخرى دفاعًا عن ألواننا".

وأضاف: "يصبح كل شيء أسهل عندما نلعب في المنزل وأمام جمهور يهتم بنا من اللحظة الأولى إلى الأخيرة".

وتابع: "لقد وعدت أنني سأبحث دائمًا عن المزيد والمزيد! إنه موجود في حمضي النووي وفي حمضنا النووي، فنحن لا نشعر بالرضا أبدًا، ولا نخذل أذرعنا أبدًا وسنقاتل دائمًا من أجل كل ما يمكننا تحقيقه! القوة البرتغالية".

وعزز كريستيانو رونالدو رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على الصعيد الدولي.

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) من بينها هدفين من ضربتي جزاء ليرفع رصيده القياسي من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 115 هدفا.