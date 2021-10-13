 عملية صعبة استغرقت 6 ساعات.. لميس الحديدي تكشف آخر تطورات الإعلامية إيمان الحصري - بوابة الشروق
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عملية صعبة استغرقت 6 ساعات.. لميس الحديدي تكشف آخر تطورات الإعلامية إيمان الحصري

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 12:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 12:55 ص

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الإعلامية إيمان الحصري أجرت جراحة ناجحة ودقيقة للغاية في ألمانيا، موضحة أن العملية كانت صعبة واستغرقت نحو 6 ساعات بمشاركة عدد من الجراحين.

وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أن «الحصري» تتعافى الآن، لافتة إلى أن البلاغ الذي تقدمت به الإعلامية في الطبيب الذي أخطأ في جراحتها في مصر بأخذ مجراه في النيابة العامة والأجهزة الرسمية.

وأشارت إلى أن ما مرت به «الحصري» بمثابة معجزة، كما صرح الأطباء الألمان، مضيفة: «كان من الممكن تروح في أي لحظة، لن أقول تفاصيل عن الجراحة هي خصوصية تتحدث عنها وقتما تريد وتشاء، ننتظر التحقيق فيما حدث لها، وبشهادة الأطباء في ألمانيا ما حدث مفزعا وتضمن أخطاء كثيرة، ونترك لجهات التحقيق في مصر التدقيق في ذلك».

وأعربت عن أمنياتها للإعلامية أن تعود مرة أخرى إلى الشاشة والتمتع بصحة وعافية بعد 7 أشهر من الألم والعمليات، معقبة: «أجرت عمليتين في ألمانيا الموضوع صعبو قد نتمكن من الحديث عنه مستقبلا بالتفاصيل.. ترجعي لنا بالسلامة ونرى طلتك وصوتك ومشاعرك الجميلة وربنا يحفظك ويحفظ بنتك».

 

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