رابطة الأندية تكشف موقف ستاد الإسماعيلية من استضافة مباراة الأهلي

أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة أنه في انتظار الحصول على الموافقات الأمنية، لتحديد ملعب مباراة الإسماعيلي والأهلي في افتتاحية الدوري العام.

وأوضح حسين أن الـ 18 ناديًا حددوا الملاعب التي تقام عليها المباريات، مُشيرًا إلى أن المشكلة فقط ستكون لنادي المقاصة الذي حدد ستاد الفيوم وبني سويف، وهي استادات لا تصلح لتركيب كاميرات للفار بالإضافة لصعوبة الحصول على الموافقات الأمنية بحضور الجمهور.

وأشار في تصريحات لبرنامج من الآخر على إذاعة شعبي إف ام إلى أن الجهات الأمنية هي من ستحدد ملعب لقاء الإسماعيلي والأهلي، مؤكدًا أنها لم توافق منذ عام 2010 على إقامة المباراة في الإسماعيلية.

وأفاد حسين أنه في حالة تكرار عدم الموافقة هذا الموسم، سيتم إقامة اللقاء على ملعب برج العرب في الإسكندرية، متمنيًا موافقة الجهات الأمنية على إقامتها في مدينة الإسماعيلية، وعودة الأمور لطبيعتها.

وعن إمكانية زيادة الجمهور عن 2000 مشجع في الدوري المصري، أتم حسين تصريحاته قائلًا: "هذا يتوقف على التزام الجمهور الأندية على مدار الموسم".