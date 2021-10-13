يقوم المستشار النمساوي الجديد ألكسندر شالينبرج، غدا الخميس، بأول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب حيث يزور بروكسل للقاء قيادات الاتحاد الأوروبي.

وقال شالينبرج - في تصريحات له اليوم الأربعاء - إنه سوف يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لان ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل وسوف يبحث معهما التحضير لقمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وأضاف "أنا أوروبي قوي والحكومة الفيدرالية النمساوية مؤيدة لأوروبا بشكل واضح .. أريد من خلال هذه الزيارة التي تأتي مباشرة عقب تولي المسئولية أن أرسل إشارة قوية وهي أننا نريد أن نساعد بنشاط في تشكيل وتقوية أوروبا".