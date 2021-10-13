فيديو- الكاف يشيد بأداء مرموش مع منتخب مصر بعد مواجهتي ليبيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بأداء عمر مرموش، لاعب شتوتجارت الألماني ومنتخب مصر، وذلك بعد ختام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كاس العالم 2022.

وكان عمرو مرمو ض من اللاعبين المؤثرين في تشضكيلة منتخب مصر وظهر بمستوى مميز وسجل هدف الثلاث نقاط أمام منتخب ليبيا في المباراة التي أقيمت ببرج العرب، فيما شارك في فوز الفراعنة بثلاثية في المباراة التي لعبت في بنغازي.

ونشرت صفحة كاف على موقع "تويتر"، فيديو لأجمل لمسات عمر مرموش مع منتخب مصر أمام ليبيا معلقة عليها: "هدف وتمريرة حاسمة.. بداية مميزة لعمر مرموش رفقة منتخب مصر في أول مشاركتين له رفقة الفراعنة في التصفيات الإفريقية لكأس العالم".

ونجح منتخب مصر في احتلال قمة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، ويتبقى له الفوز في مباراة واحدة فقط لضمان التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال.

وتواجد منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يأتي منتخب الجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويقبع منتخب أنجولا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.