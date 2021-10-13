ألمانيا تقيم حفلا تذكاريا كبيرا تكريما لمهمة الجيش في أفغانستان

يعتزم البرلمان الألماني والحكومة الاتحادية في برلين، اليوم الأربعاء، تكريم مهمة الجيش الألماني في أفغانستان.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل عقب ظهر اليوم بوضع إكليل من الزهور لإحياء ذكرى 59 جنديا قتلوا أو لقوا حتفهم خلال المهمة التي استمرت 20 عاما تقريبا.



ومن المقرر بعد ذلك إطلاق نداء أخير لجمع القوات التي شاركت في المهمة في ساحة العرض بوزارة الدفاع، وهي المراسم المتوقع أن يحضرها الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل.



وفي المساء سيُجرى تكريم المهمة بعرض عسكري موسيقي كبير في ميدان الجمهورية أمام مبنى الرايخستاج، الذي يضم البرلمان الألماني.



وأنهى الجيش الألماني مهمته في أفغانستان- التي كانت مؤخرا جزءا من مهمة تدريب "الدعم الحازم" لحلف شمال الأطلسي (الناتو) - في 29 يونيو الماضي، وأخلي معسكره في مزار الشريف.



وأعقب ذلك استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتشددة على السلطة بشكل متسارع وإجلاء جوي عسكري للمواطنين الألمان والأفغان المهددين من العاصمة كابول.



ونقلت وزارة الدفاع عن الوزيرة أنيجريت كرامب-كارنباور قولها أمس الثلاثاء: "أنا على قناعة راسخة بأن الجيش الألماني يمكنه أن يفخر بمهمته في أفغانستان... تم تنفيذ جميع الأوامر التي أصدرها البرلمان. ومع ذلك، فإنه من المهم أيضا تقييم المهمة - بصراحة وصدق".