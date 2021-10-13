رئيس الوزراء الياباني: لا ينبغي التفاؤل بشأن الوضع الوبائي في البلاد

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه لا ينبغي التفاؤل بشأن وضع فيروس كورونا في البلاد، على الرغم من انخفاض الإصابات بالفيروس مؤخرًا.

وأضاف كيشيدا، خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين "الغرفة العليا في البرلمان"، وفقًا لصحيفة جابان تايمز اليابانية اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستدعم بنشاط البحث والتطوير في علاجات فيروس كورونا التي تؤخذ عن طريق الفم المصنوعة في اليابان.

وأوضح أنه سيطلب من المسؤولين والهيئات ذات الصلة بحلول نهاية هذا الأسبوع تقديم مخطط عام لإجراءات الحكومة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.