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نفق أكبر حيوانات وحيد القرن البيضاء، سنا عن عمر ناهز الـ54 عاما في إحدى حدائق الحيوان شمال إيطاليا، بحسب إدارة الحديقة.

ونقلت "فرانس بيرس" عن إليسا أوليفا متحدثة حديقة حيوان باركو نتورا فيفا الإيطالية، أن وحيد القرن نانو توبي عاد متعبا لمكان نومه الليلي ليسقط أرضا وينازع لنصف ساعة قبل توقف قلبه يوم 6 أكتوبر.

وأضافت إليسا أنه جري تحنيط توبي وعرضه بمتحف موساي الطبيعي بجانب الأسد الأبيض التابع للحديقة والمتوفي من 5 سنوات.

وتابعت إليسا أن الحديقة لم يعد لديها سوى بينو وهو وحيد قرن أبيض يبلغ من العمر 39 عاما بعد رحيل توبي ومن قبل زوجته شوجر عام 2012.

وذكرت إليسا أنه لم يعد في البرية سوى وحيدي قرن أبيضين يتجولان بإحدى المحميات في كينيا تحت نظر حراس المحمية.

وتصل أعمار وحيد القرن البيضاء في البرية 30 عاما وفي الأسر يمكن أن تصل 40 عاما ولكن توبي كسر القاعدة وتخطي النصف قرن ليبلغ الـ54 قبيل وفاته.