أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية إس-500 تدخل الخدمة لحماية سماء موسكو

قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية إنه جرى تسليم أول فوج من أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتطورة طراز إس-500 إلى وحدة عسكرية تتولى حماية المجال الجوي للعاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر أن الفوج الأول من الأنظمة دخل الخدمة في وحدة مهمتها القتالية هي حراسة المجال الجوي فوق العاصمة والدفاع عنه، دون تحديد الوحدة العسكرية والتاريخ الذي دخلت فيه الأنظمة الخدمة.

وقال المصدر إنه سيتم تسليم الفوج الثاني من طراز إس-500 للقوات الروسية في النصف الأول من عام 2022.

تجدر الإشارة إلى أن نظام إس-500 الذي تنتجة ألماز أنتي، مصمم للتصدي لأي هجوم جوي أو فضائي من جانب أي عدو محتمل، بأي سرعة وعلى أي ارتفاع. وستحل الأنظمة الجديدة محل أنظمة إس-400 تريومف.