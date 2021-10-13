الوزراء: أي موظف حكومي لم يحصل على اللقاح سيخضع لتحليل «PCR» مرتين أسبوعيا على حسابه

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الدولة تتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والحصول على لقاحات كورونا، داخل كل المصالح الحكومية.

وأضاف محمود، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا منذ أسبوعين يفيد بأن أي موظف حكومي لم يحصل على اللقاح لن يدخل مكتبه أو وزارته إلا بعد عمل تحليل «PCR» مرتين أسبوعيًا على حسابه.

وأشار إلى أن الدولة توفر اللقاح بصورة مجانية، فضلًا عن أن اللقاح حماية للموظف وأسرته وأولاده، متابعًا: «القرار يمنح فرصة شهرين وبعد انقضاء تلك المدة الموظف لن يدخل المصلحة الحكومية إلا بعد عمل تحليلي PCR».

وعن قانون فصل الموظف المدمن، أوضح مستشار رئيس الوزراء أن القيادة السياسية والوزراء يرون القانون كأولوية، منوهًا إلى أن إدمان المخدرات وخاصة في الوظائف الحكومية، بمثابة مشكلة كبرى.

وذكر أن الجهات التي تحلل العينات المأخوذة من الموظفين تسأل عن الأدوية التي يحصلون عليها قبل الحصول على العينة، مؤكدًا أن الدولة لا تظلم موظفًا أبدًا وخاصة في حالة الحصول على أدوية بها نسبة مخدر بسيطة.