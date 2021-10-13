عامر حسين: على الأندية ألا تطالبنا بتأجيل أي مباراة

شدد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة، على ضرورة عدم طلب الأندية لتأجيل بعض مبارياتها في مسابقة الدوري العام بالموسم المقبل.

وأشار عامر إلى أن الأندية هي التي حددت شكل مسابقة الدوري رغم الضغط الزمني، نظرًا لارتباطات المنتخب، مطالبًا إياهم بعدم طلب تأجيل أي مباريات أو الاعتراض على ضغطها.

وأشار حسين إلى أن مسئولي الأندية في كل موسم يرفضون تغيير نظام المسابقة، وبعدها يعترضون على ضغط المباريات، مؤكدًا أن الدوري سينتهي في موعده، ولا نية لتأجيل موعد ذلك عن 31 أغسطس 2022.

وأوضح حسين في تصريحات لبرنامج من الآخر على إذاعة شعبي إف ام أن ضغط المباريات للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية سيكون خلال دور المجموعات فقط، حيث سيتم إراحتهم في الأدوار الإقصائية وكذلك النهائي، نظرًا لحساسية هذه المباريات حساسة وصعوبة تعويض الإخفاق فيها.