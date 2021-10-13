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تقرير: الكوارث الطبيعية خلال عام 2021 كلفت الولايات المتحدة 100 مليار دولار

رويترز
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 3:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 3:43 ص

أشار تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، الثلاثاء، أن كوارث الطقس والمناخ خلال عام 2021 في الولايات المتحدة، أودت بحياة 538 شخصا، وكبدت الأمريكيين أكثر من 100 مليار دولار.

وأكد الموقع، أنه "لوحظ، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، حدثت 18 كارثة طبيعية في البلاد، تجاوزت الأضرار الناجمة عن كل منها مليار دولار".

وأضاف: "من بين هذه الكوارث 4 أعاصير مدارية، وفيضانان، وموجة حر وجفاف، وحريق هائل واحد وموجة صقيع واحدة وتساقط ثلوج".

وتابع: "الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة في عام 2021 في الوقت الحالي، هي إعصار إيدا، إذ تم بالفعل إنفاق أكثر من 60 مليار دولار على التعافي من الإعصار".

ويشير موقع "أكسيوس"، إلى أنه "من المرجح أن يستمر هذا المبلغ في الارتفاع".

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