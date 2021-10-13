قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إنها تعرفت على آل ساويرس قبل أن يمتلكوا الثروة الكبيرة التي يمتلكونها الآن، معقبة: «عرفت العائلة دي وهم مش أغنياء، بدأوا من الصفر وأنا عاشرتهم والنهاردة بشوفهم زي قبل ما يغتنوا».

وأضافت الدغيدي، خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة، مساء الأربعاء: «مكنش عندهم الثروة الكبيرة دي، زي ما هما بكل حبهم للناس وفرحتهم وبهجتهم في الحياة، عاوزين الناس تفرح ويشوفوا سينما».

وتابعت: «أكثر من أحب مصر وأعطوا لها، مهرجان الجونة جزء من حبهم لمصر وبلدهم وانتماءهم عمرهم ما نسيوا إنهم من هذا الوطن، سعيدة بكم لأني صاحبتكم وعملوا لي شارع باسمي في الجونة».