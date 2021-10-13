الدفاع العراقية تتسلّم عددا من رفات القتلي العراقيين في حرب الخليج الأولى

تسلمت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، عددا من رفات القتلي العراقيين في حرب الخليج الأولى؛ وذلك بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وإيران للعام 2008، والخاصة بالبحث عن رفات ضحايا حرب الخليج الأولى (1980 - 1988).

ووفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، فقد تسلم الجانب العراقي من الجانب الإيراني وعبر منفذ الشلامجة الحدودي 11 رفاتا من القتلي العراقيين من ضمنهم رفات قتيل معلوم الهوية، فيما تسلم الجانب الإيراني 20 رفاتا من ضمنهم 9 رفات معلومة الهوية، مضيفة أن مراسيم التسليم والتسلم جرت بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحضور قائد عمليات البصر، مديرية حقوق الإنسان.

وفي السياق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم الأربعاء القبض على 3 إرهابيين في صلاح الدين وديالى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان - أن قوات جهاز مُكافحة الإرهاب تمكنت من خلال عملية نوعية من القبض على 3 إرهابيين ينتمون لـ داعش في مُحافظتي صلاح الدين وديالى، موضحة أن عملية إلقاء القبض عليهم تمت فجر اليوم من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية.