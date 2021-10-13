اليابان تبدأ تدريبات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة وأستراليا والهند في خليج البنغال

أعلنت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية انطلاق تدريبات مالابار البحرية المشتركة مع الولايات المتحدة وأستراليا والهند في خليج البنغال شمال شرق المحيط الهندي.

وقال سيجي كيهارا نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني- في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء: "أود أن تؤدي هذه التدريبات إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والهند وأستراليا التي تشترك في رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة - وتضم التدريبات المشتركة سفينتي مرافقة يابانيين وحاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون التي تعمل بالطاقة النووية وفرقاطة أسترالية ومدمرة هندية.

وتعمل دول المجموعة الرباعية معًا لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة ومواجهة النفوذ الاقتصادي والعسكري المتنامي للصين، حيث أجرت الدول الأربع أيضًا تدريبات مشتركة في أواخر أغسطس لتعزيز التعاون الأمني، قالوا -في بيان مشترك صدر بعد اجتماع قادة الدول الأربع في سبتمبر-: "معًا، نلتزم مجددًا بتعزيز النظام الحر والمفتوح والقائم على القواعد والمتجذر في القانون الدولي والذي لا يحد من الإكراه لتعزيز الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وما وراءها".