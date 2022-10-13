عضو مجلس إدارة البورصة: مصر من أكثر الدولة المتضررة من الحرب الروسية الأوكرانية

قال أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة، إن مصر من أكثر الدولة المتضررة من الحرب الروسية-الأوكرانية، لأنها تُعد من أكبر الدول المستوردة للقمح والبترول، وكذلك تعتمد بشكل كبير على السياحة الروسية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر قناة "القاهرة والناس"، إنه للمرة الأولى يعاني العالم بأكلمه من أزمة اقتصادية في توقيت واحد.

وأوضح أنه خلال الأزمة الاقتصادية في 2008، عانت دول العالم، لكن كانت الأوضاع في مصر مستقرة، وخلال ثورة 25 يناير 2011 عانت مصر من أوضاع سياسية واقتصادية مضطربة، بينما كان الاقتصاد العالمي مستقر، وكذلك في أزمة جائحة كورونا 2020 استطاعت مصر أن تتخطى الأزمة، وتحقق معدل نمو مرتفعا، في حين مازالت بعض الدول تعاني إلى الآن.

ولفت إلى أنه منذ أن قرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، شهد العالم موجة من الارتفاعات الضخمة لأسعار السلع، ما أدى إلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة، التي كان لديها قبل الحرب أسعار فائدة عالية، إلى الأسواق المتقدمة، التي ارتفعت أسعار الفائدة فيها بعد الحرب وأصبحت أكثر استقرارًا.

وأكد أن هذه العوامل أدت لتسارع خروج الأجانب من سوق أدوات الدين في مصر، ومن ثم خسارة ما يقرب من 20 مليار دولار في فترة وجيزة.