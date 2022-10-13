الخشت: خريجو الجامعات المصرية على قدر كبير من الوعي بالقضايا المحلية والدولية

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة وغيرها من الجامعات المصرية تقوم بتخريج طلاب على قدر كبير من الوعي بالقضايا المحلية والدولية ويمتلكون مهارات في الحديث والتفاوض والعرض والنقاش أعلى مستوى.

وقال الدكتور الخشت، خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" الفضائية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي، رامي رضوان مساء اليوم الأربعاء، إنه :" فخور بطلاب جامعة القاهرة وحديثهم عن تغير المناخ بوعي شديد، موضحا أن جامعة القاهرة قامت بتنفيذ أكثر من ألف نموذج محاكاة خلال السنوات الخمس الماضية في مختلف القضايا والملفات الدولية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة: أن نموذج (محاكاة مكافحة الفساد) الذي أقامته هيئة الرقابة الإدارية العام الماضي مع جامعة القاهرة كان خلاله طلابنا محل فخر وإعزاز، وعلى قدر كبير من العلم والمعرفة .. مشيرا إلى أن جامعة القاهرة ستقوم بتنظيم "نموذج محاكاة" السبت المقبل بأحد الفنادق بالقاهرة، حول "دور المناخ في الهجرة".