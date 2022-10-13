الرئيس الألماني يأمل في تفهم المواطنين لظهوره دون كمامة لعدة ثوان خلال رحلة بالقطار

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن أمله في تفهم المواطنين للسبب الذي جعله يظهر دون كمامة في صورة تم التقاطها له خلال رحلة بالقطار.

وقال شتاينماير، اليوم الخميس، أمام صحفيين في مدينة نويشترليتس بشمال ألمانيا إنه لم يرتد قناع (إف إف بي 2) الخاص به لمدة 40 ثانية تقريبا خلال رحلة بالقطار أول أمس الثلاثاء؛ لأنه كان يتم تسجيل فيديو يتعلق بالإعلان عن رحلته لمدينة نويشترليتس، موضحا أنه لم تكن التصريحات مفهومة مع ارتداء القناع.

وأكد أنه بخلاف هذه الثواني المعدودة كان يرتدي هو وجميع الأشخاص الآخرين بالوفد المرافق له الكمامات خلال رحلة القطار من برلين إلى نويشترليتس، وأوضح أن التسجيل استغرق 30 ثانية فقط، وأن الأمر تطلب 5 ثوان أخرى قبل التسجيل وبعده.

وتابع الرئيس الألماني خلال لقاء مع الرئيس السلوفاني بوروت باهور: "أرجو تفهم ذلك، وأنا متأكد أن كثيرين سيفهمون ذلك أيضا".

وأكد شتاينماير دعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها هيئة السكك الحديدية الألمانية من أجل الحد من انتشار وباء كورونا.