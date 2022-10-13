أغان وطنية في حفل تخرج دفعة من الكلية الحربية احتفالا بنصر أكتوبر

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قدمت فرق الموسيقى العسكرية، عددا من الأغاني الوطنية في ساحة عرض حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، اليوم الخميس؛ احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.

وشاركت الموسيقى العسكرية المصرية، في العديد من المحافل الدولية والمهرجانات العالمية وحصلت على كأس العالم في الموسيقى العسكرية 6 أعوام متتالية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم الخميس، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال، عقب ذلك أدى حرس الشرف من طلبة الكليات العسكرية التحية العسكرية للرئيس السيسي.