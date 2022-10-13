«فيفا» يشيد بـ صلاح بعد تسجيله هاتريك أمام رينجرز بدوري الأبطال

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أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بـ محمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، بعد تسجيله هاتريك في مباراة الريدز أمام رينجرز الإسكتلندي.

وقاد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوزًا ثمينًا على رينجرز الإسكتلندي بنتيجة 7 - 1، بعدما سجل 3 أهداف خلال أحداث المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عبر تويتر، صورة صلاح وليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، معلقًا عليها: "الفصل دائم (تألقهما)".

وفي سياق متصل، سجل ليفاندوفسكي هدفين لفريقه برشلونة الإسباني، في مرمى إنتر ميلان الإيطالي، ليحافظ على حظوظ النادي الكتالوني في التأهل لدور الـ 16 من دوري الأبطال.