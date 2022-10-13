 جوتيريش يعلن خطة توفير أنظمة إنذار مبكرة للتحذير من الكوارث في مؤتمر المناخ - بوابة الشروق
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جوتيريش يعلن خطة توفير أنظمة إنذار مبكرة للتحذير من الكوارث في مؤتمر المناخ

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 8:19 م | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 8:19 م

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه سيطلق خطة عمل لتوفير أنظمة إنذار مبكرة للتحذير من الكوارث، في المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ.

وقال جوتيريش في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس، إن أحداث الطقس المتطرفة ستستمر في الحدوث ولكن قد نمنعهم من أن يصبحوا كوارث مميتة.

وأضاف أنه في كوب 27 سيطلق خطة عمل لتوفير أنظمة إنذار مبكر للجميع في غضون 5 سنوات. وحث جوتيريش الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني على دعمها.

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