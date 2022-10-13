عضو بالشيوخ قرار الحكومة بالسماح للمغتربين باستيراد سيارات من الخارج يحقق فوائد لكل الأطراف

أكد حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن إقرار مجلس الوزراء، مشروع قانون يسمح للمصريين المغتربين باستيراد سيارات لهم للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة يتم استرداده بدون عوائد بعد 5 سنوات، يأتي استجابة لمطالبهم والتخفيف عليهم.

وأوضح الجندي، في بيان له اليوم، أن تلك الخطوة هي واحدة من الخطوات الهامة التي تبرز اهتمام الدولة المصرية بأبنائنا المقيمين في الخارج، لاسيما أن القرار لقى ترحيبا كبيرا، وهناك حالة من الفرح بين الجاليات المصرية لهذا القرار الذي انتظره الكثيرون منذ سنوات.

وقال الجندي، إن هذا القرار سيتيح العديد من المزايا، سواء لأبنائنا بالخارج وكذلك الدولة المصرية، وسيسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد من خلال توفير مزيد من العملة الصعبة في هذا التوقيت الفارق، والذي يمر فيه العالم بأزمات متلاحقة تلقي بظلالها على اقتصادنا القومي.

وأضاف أنه كان هناك محاولات سابقة لتطبيق هذا المطلب، غير أنها لم تنجح، ومن المقرر السماح باستيراد المصريين بالخارج سياراتهم الخاصة بعد إقرار القانون من مجلس النواب وبدء التطبيق الفعلي للقانون.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القانون سيستفيد منه المصريين العاملين في الخارج ولكن بشرط أن يكون مقيما في الدولة التي يكون لديه تصريح إقامة فيها، ولديه حساب بنكي مفتوح قبل 3 أشهر على الأقل، حيث يحق له جلب سيارة من الخارج.