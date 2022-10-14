الطيار حسن راشد يروي ذكرياته مع انتصارات أكتوبر: متوقعناش قرار الحرب

قال اللواء طيران أركان حرب حسن راشد، رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، إن الطيار سامي إبراهيم محمد، والطيار محمد السيد عبد الهادي الحارتي، والطيار ألبير متري اسكاروس استشهدوا خلال حرب أكتوبر.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد: «ضرب الطائرات في 67 كان مفزعا بالنسبة لي، والطلعات التي نفذناها في حرب 73 أشعرتني أنني أخذت ثأري»، مضيفا: «لا أستطيع نسيان شعور وإحساس الشهيد محمد السيد عبد الهادي الحارتي حينما ضرب طائرة ميراج طاردتنا خلال إحدى الطلعات في حرب أكتوبر وتمكن من إسقاطها، رغم أن طائراتنا كانت طراز الخمسينات».

وأوضح أن الشهيد عاطف السادات كان من أوائل دفعته قائلا: «كان إنسان جميل، وأكثر من أخ تأثرت باستشهاده».

وعن أول طلعة جوية له في حرب أكتوبر: «شعور لا يوصف، التدريب بدأ منذ حرب الاستنزاف، الحمد لله جاتلي الفرصة في الاشتراك بحرب الاستنزاف بمصر وسوريا وهو ما دربنا كثيرا»، مضيفا: «في صباح 6 أكتوبر خلال العاشرة صباحا قائد اللواء اجتماع بنا وأبلغنا بقرار الطلعة، لكن لم نكن نتوقع أنه سيكون قرار الحرب حتى رأينا العلم الأخضر».