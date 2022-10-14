 ستيفانو ريتشي: كنت استخدم تصميمات المقابر الفرعونية على ربطات العنق - بوابة الشروق
الجمعة 14 أكتوبر 2022 12:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

ستيفانو ريتشي: كنت استخدم تصميمات المقابر الفرعونية على ربطات العنق

أسامة زكريا
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 11:55 م | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 11:55 م

كشف ستيفانو ريتشي، صاحب دار الأزياء الإيطالية الشهيرة، سبب اختياره الأقصر لتشهد الاحتفال باليوبيل الذهبي لدار أزياء ريتشي.

وقال ستيفانو ريتشي، خلال تقرير تلفزيوني ببرنامج «سبوت لايت» تقديم الإعلامية شيرين سليمان على هامش حفل مصمم الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي بالأقصر، والذي تعرضه قناة صدى البلد حصريا على شاشاتها، إنه اختار الأقصر لأنها تذكره بالماضي، مردفا أنه كان يستخدم بعض تصميمات المقابر الفرعونية على ربطات العنق، وكانت تلك التصميمات تميمة الحظ فأراد أن يحتفل بهذه المناسبة.

وتابع صاحب دار الأزياء الإيطالية الشهيرة: «الحظ السعيد تشعرون به جميعا هنا وتحسونه، وأود أن أوضح أن شركتي ما كان لها أن تصل إلى ما نحن عليه الآن لولا العمل الشاق، فنحن أناس طبيعيون ولسنا ظاهرة ولولا زوجتي لما كنا هنا الآن»، مشيرا إلى أن العمل العائلي الجماعي أدى إلى نتائج إيجابية.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك