ستيفانو ريتشي: كنت استخدم تصميمات المقابر الفرعونية على ربطات العنق

كشف ستيفانو ريتشي، صاحب دار الأزياء الإيطالية الشهيرة، سبب اختياره الأقصر لتشهد الاحتفال باليوبيل الذهبي لدار أزياء ريتشي.

وقال ستيفانو ريتشي، خلال تقرير تلفزيوني ببرنامج «سبوت لايت» تقديم الإعلامية شيرين سليمان على هامش حفل مصمم الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي بالأقصر، والذي تعرضه قناة صدى البلد حصريا على شاشاتها، إنه اختار الأقصر لأنها تذكره بالماضي، مردفا أنه كان يستخدم بعض تصميمات المقابر الفرعونية على ربطات العنق، وكانت تلك التصميمات تميمة الحظ فأراد أن يحتفل بهذه المناسبة.

وتابع صاحب دار الأزياء الإيطالية الشهيرة: «الحظ السعيد تشعرون به جميعا هنا وتحسونه، وأود أن أوضح أن شركتي ما كان لها أن تصل إلى ما نحن عليه الآن لولا العمل الشاق، فنحن أناس طبيعيون ولسنا ظاهرة ولولا زوجتي لما كنا هنا الآن»، مشيرا إلى أن العمل العائلي الجماعي أدى إلى نتائج إيجابية.