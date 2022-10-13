رئيس المركزي الألماني يتوقع تجاوز معدل التضخم 7% في 2023

أشارت توقعات رئيس البنك المركزي الألماني يوأخيم ناجل إلى استمرار معدل التضخم المرتفع في العام المقبل متجاوزا مستوى الـ7% .

وخلال اجتماع الخريف لصندوق النقد الدولي، قال ناجل في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الخميس: "سيظل معدل التضخم مرتفعا حتى في العام المقبل أيضا. أرى أن من المرجح أنه سيكون هناك الرقم 7 قبل العلامة العشرية بحلول نهاية العام".

وأعرب ناجل عن اعتقاده بوجود مخاطر ملحوظة لتصاعد التوتر في أسواق الطاقة، مشيرا إلى أن السيطرة على هذه المخاطر تمثل الأولوية القصوى.

من جانبه، وصف وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر التضخم بأنه "أكبر خطر على أساسنا الاقتصادي".

كانت تكاليف الحياة اليومية في ألمانيا ارتفعت بقوة في الفترة الأخيرة، حيث كان معدل التضخم وصل في سبتمبر الماضي إلى حاجز الـ10% وذلك لأول مرة منذ فترة الحرب العالمية، وقد اضطر الكثير من الناس إلى تقييد نفقات الحياة اليومية بسبب التكاليف المرتفعة للطاقة.