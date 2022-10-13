الإمارات: تكريم السعودية وأمريكا وأستراليا بجائزة حمدان الطبية في مجال الصحة

تستعد إمارة دبي لتكريم 14 فائزا بجائزة (حمدان الطبية) وهي أكبر جائزة عربية في المجال الصحي، الشهر المقبل، وتوصف بأنها (نوبل العرب) في مجال الطب.

وقال منظمون للجائزة لوكالة الأنباء الألمانية، إن الفائزين أطباء وباحثون في العلوم الطبية من مختلف أنحاء العالم، ومنها السعودية وأستراليا وأمريكا والإمارات.

وسيتم تكريم الفائزين، في حفل كبير بدبي يوم 23 نوفمبر المقبل بحضور حشد من الأطباء والعلماء والعاملين بالقطاع الصحي من مختلف أنحاء العالم، وتبلغ القيمة المالية للجوائز مليونين و800 ألف درهمًا إماراتيًا (الدولار يعادل 3.67 درهم).

وأوضح وزير الصحة ورئيس مجلس أمناء الجائزة، عبدالرحمن العويس للصحفيين، اليوم الخميس، أن الجائزة استطاعت على مدار دوراتها خلال 22 عاما أن تسلط الضوء على رواد العلم في العالم، وهناك فائزون بجائزة حمدان الطبية الإماراتية، حصلوا لاحقا على جائزة نوبل في الطب.

وفاز بجائزة حمدان العالمية الكبرى، وموضوعها الأمراض المعدية، رئيس برنامج العلاج المناعي للسرطان والأستاذ في كلية الطب بجامعة كوينزلاند في أستراليا، الدكتور إيان هكتور فريزر، والراحل الدكتور جيان تشو زميل الأبحاث السابق في مختبر ليونز، والرئيس السابق لمختبر البروتينات الهيكلية لفيروس الورم الحليمي البشري في مركز علم المناعة وأبحاث السرطان التابع لجامعة كوينزلاند في أستراليا.

وشارك العالمان في أبحاث فيروس الورم الحليمي البشري، مما أدى إلى تطوير لقاح ضد سلالات فيروس الورم الحليمي البشري المسؤولة عن حالات سرطان عنق الرحم.