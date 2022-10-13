«كاف» يحدد موعد قرعة دور الـ32 مكرر للكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» موعد قرعة الدور التمهيدي الثاني المكرر «دور الـ32 مكرر» من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية».

وحدد الاتحاد، في بيان رسمي، الثلاثاء المقبل 18 أكتوبر موعدًا لقرعة الدور التمهيدي الثاني المكرر، والذي يضم 16 فريقًا تأهلوا من الدور التمهيدي الثاني في الكونفدرالية، بالإضافة إلى 16 فريقًا خسروا في الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن القرعة ستقام في القاهرة الساعة الواحدة ظهرًا، وتبث عبر المنصات الإعلامية الرسمية للاتحاد.

ويمثل مصر في البطولة فريقي بيراميدز وفيوتشر، والذان ضمنا بشكل كبير تأهلهما للدور التمهيدي الثاني المكرر بعد فوزهما ذهابًا في مباريات الدور التمهيدي الثاني خارج الديار.