الكرملين: أوروبا ليس لديها في الواقع فرصة لشراء الغاز الروسي

صرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم الخميس، بأن أوروبا ليس لديها في الواقع فرصة للحصول على غاز روسي رخيص، والذي يعتمد عليه بعد الأعمال الإرهابية التي استهدفت خطوط أنابيب نورد ستريم، وعليها شراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بأسعار متضخمة.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بيسكوف قوله "حدثت أعمال إرهابية، أوروبا ليس لديها فرصة في الواقع - حتى لو كان عليها أن تفعل ذلك - لشراء غازنا، وهو الأرخص والأكثر اعتمادية، أوروبا ملزمة الآن بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بأسعار متزايدة".

وفي 26 سبتمبر الماضي، تم الإبلاغ عن حدوث أضرار غير مسبوقة في مواقع بخطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2 البحرية، أفاد علماء الزلازل السويديون في وقت لاحق أنه تم تسجيل انفجارين على طول مسارات خط الأنابيب.