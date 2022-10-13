الأمم المتحدة تطلق مشروعا للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع لتسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية.

وذكرت المنظمة الدولية، في بيان اليوم، أن هذا المشروع شاركت في إطلاقه في زنجبار، كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبرنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأضافت أن المشروع يمتد لخمس سنوات ويأتي بتمويل من النرويج والسويد، وهو بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، وستستفيد منه أكثر من 8000 امرأة ريفية في مدن سينجيدا ودودوما وزنجبار بتنزانيا.

ونوهت إلى أنه من المقرر أن يعمل البرنامج على بناء قدرة المرأة على الزراعة الذكية مناخيا للاستجابة لتحديات أزمة المناخ التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء بسبب قلة وصولهن للموارد الزراعية وافتقارهن لسلطة اتخاذ القرار.