فرنسا تسجل 67 ألفا و948 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة

سجلت فرنسا 67 ألفا و948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و55 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس .

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 36 مليونا و255 ألفا و606، والوفيات إلى 156 ألفا و715.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 153 مليونا و340 ألفا و653 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.