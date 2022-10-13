نائب وزير الزراعة السابق: 90% من الأراضي المستصلحة كانت ستأخذ مئات السنوات

قال الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة السابق، إن مصر تشهد طفرة مذهلة في مجال استصلاح الأراضي خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع على قناة "النهار"، مساء الأربعاء، أن 90 % من الأراضي التي تم استصلاحها، كان مفترضا أن تنتهي بعد مئات السنوات وفقا للمقاييس والمعايير السابقة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر باستصلاح أربعة ملايين فدان، مؤكدا الانتهاء من 600 ألف فدان، ضمن خطة المليون ونصف فدان الأولى في 13 منطقة متنوعة، بداية من توشكى حتى الساحل الشمالي، لافتا إلى أن مصر في السبعينيات كانت تنجز 10 آلاف فدان في عشر سنوات.

ولفت إلى حفر 1250 بئرا، بأعماق تصل إلى 900 متر؛ لاستصلاح المليون ونصف فدان، قائلا: "كان ضربا من الخيال العمل في مناطق بالفرافرة والمنيا".

وأوضح أن أولويات القيادة السياسية هي توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وبنجر السكر والأعلاف.

ونوه بإنشاء أكبر مجمع لإنتاج السكر في الشرق الأوسط، بمساحة "183" ألف فدان، على امتداد أسيوط الغربي، بعمالة تبلغ 10 آلاف و50 ألف فرصة عمل بصفة غير مستدامة؛ تتمثل في موردي بنجر السكر أو شركات الشحن.