رئيس جامعة حلوان: تطوير اللوائح والقرارات وإعادة هيكلة أصول الجامعة

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تفقد الدكتور سيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، كلية هندسة المطرية، مؤكدا ضرورة التفكير بفكر مختلف لعمل كيان دولى لأن إمكانيات الكلية تسمح بذلك.

واستمع إلى الدكتور محمد عبد الغني عضو البرلمان وأحد أبناء الكلية، عن دور الكلية المهم وكذلك احتياجات الكلية وتجهيزاتها.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن هندسة المطرية كانت عاملا هاما فى فترة ازدهار الجامعة، مشددا على ضرورة التواجد فى المسابقات التى تعقدها الوزارة، وحث على جودة التعليم وكفاءته حيث إن المنتج يتمثل فى الطالب وأن يكون مؤهل وينافس فى سوق العمل، لذا نسعى إلى إعادة رفع كفاءة منشآت الجامعة، وأيضا تطوير اللوائح والمقرارات، بجانب إعادة هيكلة أصول الجامعة بما يتناسب مع الجانب الأكاديمي.

وبيّن خلال الجولة أهمية التحول الرقمي، وضرورة تفعيل المراكز الاستشارية بالجامعة، والوحدات الإنتاجية لابد من إعادة تأهيلها.

وأوصى رئيس الجامعة بعدم إجبار الطالب على تخصص لا يقبله، مع التوصية بإنشاء لجنة من هندسة حلوان والمطرية لإنشاء برامج جديدة تتناسب مع متطلبات العصر.

وطالب أعضاء هيئة التدريس بالتعاون بالفكر والجهد مع الاستفادة بإمكانيات الجامعة، واستمع لمشروع استبدال التوكتوك بسيارات كهربائية باشكال مختلفة ومراحل تطورها.

وأوصى بالعرض على قسم السيارات لاعتماد المنتج وتعميمه بجامعة حلوان باعتبارها طاقة نظيفة ثم تسويقها لباقى الجامعات، بعد إجراء جميع الاختبارات اللازمة من قسم السيارات، مع الاستعانة بقسم التطوير الصناعى بكلية فنون تطبيقية لاختيار أفضل شكل.

كما تفقد ورش الكلية واستمع إلى المشاكل التى تواجهها وأوصى بوضع خطة الحلول لها ورفع كفاءتها لنصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.