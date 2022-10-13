ضبط 8 أطنان لحوم مجمدة وكبدة فاسدة في القليوبية

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تمكنت مباحث التموين في القليوبية، من شن حملة لرصد المخالفات والقضايا المتنوعة، أسفرت عن ضبط ثلاجتين لحفظ السلع وعثر بهما على 8 أطنان لحوم مجمدة وكبدة مجهولين المصدر ولا توجد لهم أي أوراق تدل على مصدرها.

كما ضبط مصنع ومخزن لتصنيع سترات غرف العمليات وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث التموين في القليوبية يفيد بقيام حملة تمونيية مكبرة بالتنسيق مع شرطة البيئة المسطحات.

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية عثر بهما على 8 أطنان لحوم وكبدة مجمدة معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية قبل الطرح بالأسواق.

كما تمكنت شرطة البيئة والمسطحات، من ضبط مصنع ومخزن "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت طن مواد خام لأقمشة مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع سترات غرف العمليات و800 سترة طبية بدون بيانات مجهولة المصدر و4,5 طن منتج نهائي منظفات ومعطرات وحفاضات أطفال معبأة ومعدة للتداول وتولت النيابة التحقيق