خبير اقتصادي: حجم الديون العالمية يبلغ 3 أضعاف ونصف الإنتاج العالمي

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قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن أزمات الديون العالمية هي موجات متصلة وليست منفصلة ومرتبطة بالاقتصاد الرأسمالي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، أن العالم يشهد حاليا الموجة الخامسة من موجات أزمة الديون العالمية، موضحا أن حجم الديون العالمية تصل حاليًا إلى 3 أضعاف ونصف الإنتاج العالمي.

وأشار إلى أن الاعتماد على رؤوس الأموال الساخنة هو إحدى نقاط الضعف في الفكر الاقتصادي، مشددا على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، من خلال تسهيل إجراءات الإستثمار وتوفير الأراضي المرفقة وإنهاء البيروقراطية.

وأوضح أن وثيقة تخارج الدولة من الصناعات والقطاعات المشبعة مطروحة للمناقشة خلال المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده أواخر أكتوبر الجاري، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادي يعتبر اشتقاق من الحوار الوطني.

ودعا أن يكون المؤتمر الاقتصادي المقبل أكثر تحديدًا لأهدافه وأن يهتم بمناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة والملحة.