فان دايك: تألق صلاح مفيد لليفربول

يرى فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أن تألق محمد صلاح، نجم الريدز، واستعادة مستواه مرة أخرى مفيد للفريق للغاية.

قاد صلاح ليفربول لتحقيق فوز عريض بنتيجة 7-1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال، وسجل ثلاثية ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا ويصبح صاحب أسرع هاتريك في تاريخ البطولة.

قال فان دايك في تصريحات لقناة ليفربول:" صلاح وفيرمينو لاعبان كبيران ويتمتعان بجودة كبيرة، ويواصلان التألق على مدار 4 أو 5 سنوات الماضية".

وأضاف:" لقد دخل صلاح إلى الملعب أمام رينجرز في الوقت المناسب، عندما بدأو في الضغط علينا قليلًا، ظهرت المساحات في دفاعاتهم، تألق صلاح مفيد لنا جميعًا في ليفربول".

وأشار:" لم تسر الأمور بالشكل الذي يريده الجميع في ليفربول في آخر 8 أو 9 مباريات، من الممكن أن تنخفض الثقة قليلًا، لكننا أظهرنا جودتنا أمام رينجرز".

وتابع:" الفوز بنتيجة كبيرة 7-1 خارج أرضك ليس بالأمر السئ، نخوض كل مباراة على حدة، نمر بفترة صعبة، ونركز على المباراة المقبلة فقط، وهكذا تعاملنا أمام رينجرز".

وأتم:" سنتعامل بهذه الطريقة مع مباراة مانشستر سيتي، الأحد المقبل، إنهم يعيشون حالة رائعة، ودائمًا ما تكون المباريات صعبة ضدهم، ولكننا سنستعد جيدًا لمواجهتم".

يحتل ليفربول المركز العاشر ولديه 10 نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي مانشستر سيتي وصيفًا ولديه 23 نقطة، وأرسنال في الصدارة ولديه 24 نقطة.