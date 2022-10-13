إمدادات ورق المرحاض في خطر بسبب الحظر الروسي على تصدير خشب البتولا

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انضم ورق المرحاض إلى قائمة المنتجات التي تواجه ارتفاع التكلفة واضطرار سلاسل الإمداد بسبب أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأثار حظر صادرات خشب البتولا الروسي، الذي يتكون من ألياف قصيرة تجعل منتجات العناية الصحية أكثر نعومة، صراعا على اللباب المكون الرئيسي للورق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وحظرت روسيا تصدير خشب البتولا في مارس في إجراء انتقامي من العقوبات التي فرضتها ضدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقب بدء موسكو غزو الأراضي الأوكرانية.

وتشير تقديرات الصناعة إلى أنه نتيجة لذلك سيختفي ما يترواح بين 800 ألف و1.2 مليون طن متري من اللباب من السوق.