الوادي الجديد: ضبط مخالفات تموينية وبيئية بمحلات ومطاعم وأسواق الخارجة وبلاط

شن المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالوادي الجديد، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام المحافظة، حملة استهدفت المنشآت التجارية شملت المطاعم ومحال بيع اللحوم والأسماك المجمدة والمخابز السياحية بمدينة الخارجة، وذلك في ظل تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الخاضعة للبيئة ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية حفاظا على صحة المواطنين.

وبدوره، قالت الدكتورة سلوى مصطفى رئيس مكتب حماية المستهلك بالوادي الجديد، إن الحملة أسفرت عن وجود عدة مخالفات، تنوعت ما بين عدم وجود موافقة بيئية، وعدم وجود سجل بيئي، وعدم وجود مدخنة، ونقص في الاشتراطات البيئية وعدم نظافة بيئة العمل، وعدم وجود مصافي، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي، وعدم حمل وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة بعض المحال التجارية للنشاط بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت شن حملة أخرى بالسوق الحضاري وبعض المحال التجارية بمركز بلاط؛ للتأكد من انضباط الأسواق وجودة وسلامة المعروض ومدى صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، وأسفرت الحملة عن وجود بعض المخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشارت إلى استمرار شن الحملات الرقابية على المحال التجارية والأسواق؛ حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، وضبط الأسعار بالأسواق وتوافر السلع بما يتناسب مع إمكانات وأذواق المستهلكين.