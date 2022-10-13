يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، معسكرا مغلقًا استعدادا لمواجهة بطل بوروندي.

ويلعب الزمالك غدا الجمعة، مباراة فلامبو البوروندي، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد 2022-2023.

وحقق الزمالك فوزًا صعبا في مباراة الذهاب على بطل بوروندي 1-0، باللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في برج العرب، بعد اتفاق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك مع السفير البوروندي على إقامة مباراتي ذهاب وإياب دور الـ32 من البطولة في مصر، لعدم تطابق الملاعب البوروندية لشروط وضوابط الاتحاد الإفريقي كاف.

وشهدت تدريبات الزمالك في الأيام الماضية، حرص البرتغالي فيريرا على عقد جلسات خاصة مع اللاعبين، لمطالبتهم بالتركيز في الفترة المقبلة لحسم التأهل لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك، سيلعب يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري، مباراته الأولى في الدوري العام للموسم الجديد أمام سموحة.