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تواصل وزارة السياحة والآثار حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

عَثر هوارد كارتر، داخل صندوق بمقبرة الملك الذهبي، على قلادة كبيرة مزينة بالذهب والفضة والأحجار الكريمة، في منتصفها جعران بلون أصفر ومنحوت من زجاج السيليكا الموجود بالصحراء الليبية.

زّينت القلادة كذلك بزخارف متنوعة ترتبط بالعقيدة المصرية القديمة منها: الجعران المجنح، وعين حورس، وزهور اللوتس وثعابين الكوبرا.